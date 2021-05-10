Video Haber Mescid-i Aksa’nın bahçesinde yangın çıktı, fanatik İsrailliler bayraklarla meydanlarda kutlama yaptı! | Video

Mescid-i Aksa’nın bahçesinde yangın çıktı, fanatik İsrailliler bayraklarla meydanlarda kutlama yaptı! | Video

Mescid-i Aksa’nın bahçesinde yangın çıktı, fanatik İsrailliler bayraklarla meydanlarda kutlama yaptı! | Video
10.05.2021 | 21:52

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Mescid-i Aksa’nın bahçesinde yangın çıktı, fanatik İsrailliler bayraklarla meydanlarda kutlama yaptı! | Video 00:23
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İsrail-Filistin arasındaki şiddet olayları Kudüs’te artarak devam ederken, Mescid-i Aksa’nın bahçesinde bulunan bir ağaçta yangın çıktı. Yangını uzaktan görenler Mescid-i Aksa’nın yandığını sanarak korku ve paniğe kapılırken, yanan ağaç çevredekiler tarafından söndürülmeye çalışıldı. Bu sırada ise fanatik İsraillilerin bayraklarla meydanlarda kutlama yapması tepkiyle karşılandı.

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