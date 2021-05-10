Mescid-i Aksa’nın bahçesinde yangın çıktı, fanatik İsrailliler bayraklarla meydanlarda kutlama yaptı! | Video

İsrail-Filistin arasındaki şiddet olayları Kudüs’te artarak devam ederken, Mescid-i Aksa’nın bahçesinde bulunan bir ağaçta yangın çıktı. Yangını uzaktan görenler Mescid-i Aksa’nın yandığını sanarak korku ve paniğe kapılırken, yanan ağaç çevredekiler tarafından söndürülmeye çalışıldı. Bu sırada ise fanatik İsraillilerin bayraklarla meydanlarda kutlama yapması tepkiyle karşılandı.