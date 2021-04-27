Video Haber Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe ve kızının park keyfi | Video

Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe ve kızının park keyfi | Video

Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe ve kızının park keyfi | Video
27.04.2021 | 19:31

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Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe ve kızının park keyfi kameralara yansıdı.

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