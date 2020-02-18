Meteoroloji'den hava durumu ve yağış uyarısı! (18 Şubat 2020 Salı) Meteoroloji'den kar yağışı açıklaması | Video
Meteoroloji, 18 Şubat 2020 Salı günü için hava durumu uyarısında bulundu! İşte Meteoroloji'nin İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurt için kar yağışı ve hava durumu tahminleri..
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:07
01:38
02:56
00:20
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evleniyor mu? | Video 18.02.2020 | 11:43
01:27
01:43
02:28
03:25
34:32
02:37
02:18
00:55
04:35
03:16
01:17
Son dakika! Bursa'da DEAŞ'lı teröristin yakalanma anı kamerada | Video 18.02.2020 | 10:21
02:09
01:13
04:48
Kelle paçanın faydaları nelerdir? Korona virüsüne bile iyi geliyor! | Video 18.02.2020 | 10:16
01:28
Köpeği aracın arkasına bağladı! İstanbul'da köpeğe şiddet kamerada | Video 18.02.2020 | 10:09
01:00
Son dakika! Türk bilim adamları Antarktika’ya böyle ayak bastı | Video 18.02.2020 | 10:07