Meteoroloji ve AKOM'dan son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'a kar yağışı geliyor... Saat verdiler | Video
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Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Birçok ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilirken, İstanbul için son dakika hava durumu uyarısında bulunuldu. Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; salı günü İstanbul'da kar yağışının etkili olması bekleniyor. AKOM'dan yapılan açıklamada ise 18 Ocak Salı sabahından itibaren kent genelinde hava sıcaklığının düşeceğini, öğlen saatlerinde karla karışık yağmur, akşam saatlerinde ise kar yağışı beklendiği belirtildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...