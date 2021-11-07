Meteoroloji'den sisli hava uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji'nin açıklamasına göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ancak; Yurdun özellike Marmara, kuzey ve iç kesimlerinde yoğun sis ve puslu hava bekleniyor. Meteoroloji vatandaşlara uyarısında dikkatli ve tedbirli olma çağrısında bulundu.