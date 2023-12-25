Metina'da PKK'ya darbe! 2 saat sürdü hepsi öldürüldü | Video

Terör örgütü PKK'nın 12 Mehmetçiğimizi şehit etmesinin ardından Türkiye'ye sızmak için kullandığı Metina bölgesinde örgüte büyük darbe indirildi. 20 F-16 savaş uçağı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 120 km derinliğe indi. Havada ikmal desteğiyle belirlenen koordinatlar tek tek vurulurken 30 terörist de etkisiz hale getirildi.