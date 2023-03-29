Video Haber Metrobüsler iş makinalarıyla parçalandı | Video
Metrobüsler iş makinalarıyla parçalandı | Video

Metrobüsler iş makinalarıyla parçalandı | Video

29.03.2023 | 19:37

Hemen hemen her gün bir arıza haberiyle gündeme gelen İETT, bu kez tartışılacak bir görüntüyle tepkilerin hedefi haline geldi. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde bir metrobüsün iş makineleriyle parçalandığı görüldü. Görüntüleri servis eden vatandaş, "Bugün 15'e yakın metrobüs bu şekilde parçalandı" dedi.

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