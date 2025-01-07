MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör bitecek kardeşlik bilenecek" | Video
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, "Yeni yüzyıl terörsüz Türkiye ile perçinlenecektir." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Terör bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak. Milli birliğimizin sancağı herkesi gölgesinde toparlayacak. Eller birleşecek kem gözler def edilecek." dedi.
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