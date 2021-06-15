Video Haber MHP Genel Başkanı Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
15.06.2021 | 11:28

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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 47:39
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin meclisteki grup toplantısında çok önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Bahçeli "Uluslararası sahnede artık başı eğik bir Türkiye artık yoktur. Ön alan, sesini yükselten, iradesini gösteren ve iddialarının arkasında duran bir Türkiye vardır" dedi. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

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