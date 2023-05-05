MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "14 Mayıs Türkiye için bir dönüm noktasıdır" | Video
Çorum’da konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bir HDP’li diyor ki, ‘Anayasadan Türklüğü çıkartacağız, dokunulmaz maddelere dokunacağız.’ Aynı şerefsiz ifadeleri Ali Babacan da paylaşıp, ‘Türklüğü Anayasadan çıkartacağız’ demedi mi? Bu ağırlaştırmış suç teşkil eden ve düşmanlık saçan açıklamalara Kılıçdaroğlu sessiz, İYİ Parti başkanı tepkisiz kaldı. Utanmadan üç maymunu oynadılar. İşlerine öyle geldiği için itiraz etmeyi çıkarlarına uygun bulmadılar. Türklüğün Anayasadan çıkartılması demek Türk’e biçilmiş kefendir. Türklüğün Anayasadan çıkartılması Türkiye’nin temellerine dinamit döşenmesidir” dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
18:34
27:09
58:11
07:38
Milli gurur TCG Anadolu'ya İzmir'de 2 günde 20 bini aşkın ziyaretçi | Video 05.05.2023 | 15:16
03:46
Ev hanımları nasıl emekli olacak? Ne kadar prim ödeyecek? | Video 05.05.2023 | 15:08
04:42
Burhanettin Duran | Son hafta etkisi 05.05.2023 | 14:46
03:10
Hilal Kaplan | Kültürel hegemonyaya TABİİ direniş 05.05.2023 | 14:43
01:43
TOGG’dan bir ilk: Akıllı cihaz pasaportu | Video 05.05.2023 | 14:28
04:17
32:09
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Seçim birinci turda tamamlanır" | Video 05.05.2023 | 12:59
04:30
AK Parti, Büyük İstanbul mitingi için ulaşım rehberi yayınladı | Video 05.05.2023 | 10:12
08:36
07:08
04:35
03:18
Başkan Erdoğan'dan The Economist'e tepki | Video 05.05.2023 | 09:54
12:50
04:42
Sağlık Bakanı Koca, Ankara’da vatandaşlarla buluştu | Video 05.05.2023 | 08:36
00:07
01:14
Starlink uyduları Osmaniye semalarında | Video 04.05.2023 | 23:18