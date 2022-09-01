MHP Lider Bahçeli: "Kılıçdaroğlu için 2023 bitiş yılı olacaktır" | Video

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) disiplin ve yönetim kurulları ile toplantı yaptı. Kritik toplantının ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu. Kılıdaroğlu'nun KHK'lılar görevlerine iade edilecek açıklamasına sert tepki gösteren Bahçeli, "FETÖ'cülük oynamasın, o sevdadan vazgeçsin." ifadelerini kullandı. Bahçeli öte yandan "Kılıçdaroğlu için 2023 bitiş yılı olacaktır!" dedi.