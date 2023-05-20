MHP lideri Bahçeli, Adıyaman'da: "Milletimizin gönlündeki aday Erdoğan'dır" | Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman'da konteyner kent ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "28 Mayıs'ta iki aday var ama milletimizin gönlündeki aday Erdoğan'dır. Bugüne kadar yapılmış olan hizmetleri sürdürebilmek için 28 Mayıs seçimleri çok daha önem arz eder hale gelmiştir" dedi.