MHP Lideri Bahçeli: "Başkanlık sistemiyle kaosçular kaybetti, Türkiye kazandı" | Video
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Karabük'te "Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde açıklamalarda bulundu. Yeniden parlamenter sistem hayali kuranlara sert tepki gösteren Devlet Bahçeli, "Başkanlık sistemiyle kaousçular kaybetti, Türkiye kazandı." ifadelerini kullandı.
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