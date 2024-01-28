MHP Lideri Bahçeli: "CHP zihniyeti sınıfta kalmış, hepten çuvallamıştır" | Video
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart yerel seçimleri kapsamında, Mersin'de "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı mitingde açıklamalarda bulundu. Bahçeli: "CHP; bölücü terör örgütünün kafesindedir. Tezkereye 'hayır' diyen CHP'dir. TBMM'de terör saldırılarına karşı hazırlanmış ortak metinlere imza atmayan CHP'dir. Yönetimi altında bulunan belediyeleri bölücülere teslim eden CHP'dir. Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir, iflas etmiştir. Bugünkü CHP esirdir, işgal edilmiştir. Mersin'i 'demlenmiş' CHP'den arındırmak milli huzurumuz adına mecburiyettir." dedi
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