MHP lideri Bahçeli: "Hilafet bayrağı iddiası ile saldırı tesadüf değildir" | Video

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu Sertifika Dönemi Töreni'nde konuşuyor. Hilafet bayrağı iddiası ile saldırının tesadüf olmadığını belirten Bahçeli, "Tarihin tozlu raflarına düğümlenerek bırakılan tartışma konularını dış bağımlı operasyon ikmaliyle tekrar gündeme taşımak yalnızca aymazlık değil, ahmakça ve alçakça bir tezgahtır." ifadelerini kullandı.