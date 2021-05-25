MHP Lideri Bahçeli "Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz"
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. MHP Lideri Bahçeli, "İçişleri baknaı yalnız olmadığını belirterek "Türkiyenin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz" dedi.