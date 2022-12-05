MHP lideri Bahçeli'den 6'lı masanın adayıyla ilgili açıklama: "Tercihim sınıf arkadaşım olur" | Video
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, altılı masanın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için anket yapacağı iddialarının kendisine sorulması üzerine, "Bana sorarlarsa tercihim sınıf arkadaşım" olur yanıtını verdi.