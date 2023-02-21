MHP lideri Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Osmaniye Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yönetimdeki tüm arkadaşlarımıza tekrar gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.