MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli önemli ifadeler kullandığı açıklamasında "Hedefin Türkiye olduğu bir tezgah kurulmuştur" dedi ve ekledi "CHP bunun üstlenicisi olmuştur. Biz hükümetimizin, milletimizin yanındayız. Türkiye videolarla esir alınamaz"