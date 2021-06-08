MHP Lideri Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:49
00:37
41:31
MHP Lideri Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 08.06.2021 | 11:20
04:09
Burhanettin Duran | Muhalefetin ortak aday hesapları ve Akşener’in önerisi 08.06.2021 | 10:53
02:32
Mehmet Barlas | Amaç dünya nüfusunu azaltmaksa bu hedefe Çin’de ulaşıldı 08.06.2021 | 10:52
03:11
Hilal Kaplan | Erdoğan’ın gündemi 08.06.2021 | 10:48
04:25
Hasan Basri Yalçın | Devlet düzeni 08.06.2021 | 10:45
00:21
FETÖ’nün Kara Harp yapılanmasına operasyon 08.06.2021 | 09:04
01:48
Başkan Erdoğan e-Spor final maçını izledi | Video 08.06.2021 | 01:33
01:57
AB’den internete ‘terör’ düzenlemesi | Video 08.06.2021 | 01:21
01:10
08:24
Başkan Erdoğan e-Spor final maçını izledi | Video 07.06.2021 | 20:59
02:18
5 üyenin Yargıtay’daki yeni görev yerleri belli oldu | Video 07.06.2021 | 20:21
03:29
05:00
00:25
Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde patlayıcı yüklü araç imha edildi | Video 07.06.2021 | 18:59
38:52
03:35
02:30
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, HDP'ye kapatma davasına değindi, "Bu kanlı ve karanlık sayfa artık kapatılmalıdır." dedi. Bahçeli, Marmara'daki müsilaj sorununa da dikkat çekti, "eniz salyasının kıyılarımızda dikey bir hareketle dibe doğru indiği de gözlenmektedir. Deniz canlılarının oksijeni kesilmektedir. Bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğumuz açıktır." ifadelerini kullandı.