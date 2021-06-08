Video Haber MHP Lideri Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

MHP Lideri Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

MHP Lideri Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
08.06.2021 | 11:20

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, HDP'ye kapatma davasına değindi, "Bu kanlı ve karanlık sayfa artık kapatılmalıdır." dedi. Bahçeli, Marmara'daki müsilaj sorununa da dikkat çekti, "eniz salyasının kıyılarımızda dikey bir hareketle dibe doğru indiği de gözlenmektedir. Deniz canlılarının oksijeni kesilmektedir. Bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğumuz açıktır." ifadelerini kullandı.

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