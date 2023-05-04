MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar | Video
MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar... Detaylar A Haber'de!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
29:29
MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar | Video 04.05.2023 | 17:53
02:13
02:16
02:40
04:17
03:03
54:24
Başkan Erdoğan'dan Ordu'da önemli açıklamalar | Video 04.05.2023 | 15:45
13:13
PKK’nın kanlı tarihi! Terör siyasete ne zaman dahil oldu? | Video 04.05.2023 | 15:53
01:23
06:28
Kocaeli'yi yeni makam aracı TOGG ile gezdi: "Anlatılmaz yaşanır" | Video 04.05.2023 | 15:13
29:05
Bahçeli: "Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek" | Video 04.05.2023 | 15:18
00:49
Bakan Akar: "Son 10 günde 50 terörist öldürüldü" | Video 04.05.2023 | 15:16
07:23
00:16
00:16
00:16
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, PKK'nın kurulduğu köyden oy istedi | Video 04.05.2023 | 13:59
51:06
00:19
01:41
Başkan Erdoğan: "Refah kaybını telafi ediyoruz" | Video 04.05.2023 | 13:27
02:53
Bakan Nebati: "Türkiye Ekonomi Modeli'ni devam ettireceğiz" | Video 04.05.2023 | 13:17