Video Haber MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar | Video
MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar | Video

MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar | Video

04.05.2023 | 17:53

MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar... Detaylar A Haber'de!

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

MHP Lideri Bahçeli’den önemli açıklamalar | Video 29:29
MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar | Video 04.05.2023 | 17:53
Başkan Erdoğan’dan Samsun mitinginde önemli açıklamalar: Bay Bay Kemal talimatı da Kandil’den alıyor | Video 02:13
Başkan Erdoğan'dan Samsun mitinginde önemli açıklamalar: "Bay Bay Kemal talimatı da Kandil'den alıyor" | Video 04.05.2023 | 19:25
Seçim tarihinde bir ilk! Oy Birliği Platformu’ndan yapay zeka destekli seçmen eğitimi | Video 02:16
Seçim tarihinde bir ilk! Oy Birliği Platformu'ndan yapay zeka destekli seçmen eğitimi | Video 04.05.2023 | 17:37
CHP’li Onur Öymen siyasetin nasıl dizayn edildiğini raporla anlattı: Kılıçdaroğlu, Baykal’ın yerine geçip partiyi değiştirir yazıyordu | Video 02:40
CHP'li Onur Öymen siyasetin nasıl dizayn edildiğini raporla anlattı: "Kılıçdaroğlu, Baykal'ın yerine geçip partiyi değiştirir yazıyordu" | Video 04.05.2023 | 16:44
Keipa zirvesinde Ukrayna heyetinin bayraklı protesto girişimine TBMM Başkanı Şentop’tan müdahale | Video 04:17
Keipa zirvesinde Ukrayna heyetinin bayraklı protesto girişimine TBMM Başkanı Şentop'tan müdahale | Video 04.05.2023 | 16:12
The Economist’den skandal kapak! Demokrasiyi kurtarın, Erdoğan gitmeli ifadelerine sert tepki | Video 03:03
The Economist'den skandal kapak! "Demokrasiyi kurtarın", "Erdoğan gitmeli" ifadelerine sert tepki | Video 04.05.2023 | 16:23
Başkan Erdoğan’dan Ordu’da önemli açıklamalar | Video 54:24
Başkan Erdoğan'dan Ordu'da önemli açıklamalar | Video 04.05.2023 | 15:45
PKK’nın kanlı tarihi! Terör siyasete ne zaman dahil oldu? | Video 13:13
PKK’nın kanlı tarihi! Terör siyasete ne zaman dahil oldu? | Video 04.05.2023 | 15:53
HDP’li Mithat Sancar’dan skandal açıklama: Kayyumları kaldıracağız, zindanları boşaltacağız | Video 01:23
HDP'li Mithat Sancar'dan skandal açıklama: "Kayyumları kaldıracağız, zindanları boşaltacağız" | Video 04.05.2023 | 15:58
Kocaeli’yi yeni makam aracı TOGG ile gezdi: Anlatılmaz yaşanır | Video 06:28
Kocaeli'yi yeni makam aracı TOGG ile gezdi: "Anlatılmaz yaşanır" | Video 04.05.2023 | 15:13
Bahçeli: Kılıçdaroğlu’na verilecek her oy Kandil’e gidecek | Video 29:05
Bahçeli: "Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek" | Video 04.05.2023 | 15:18
Bakan Akar: Son 10 günde 50 terörist öldürüldü | Video 00:49
Bakan Akar: "Son 10 günde 50 terörist öldürüldü" | Video 04.05.2023 | 15:16
Bakan Kurum: “Afetlere Karşı Dirençli Türkiye fikriyle çalışmalarımıza başladık’’ | Video 07:23
Bakan Kurum: “Afetlere Karşı Dirençli Türkiye fikriyle çalışmalarımıza başladık’’ | Video 04.05.2023 | 14:32
CHP’li Tanrıkulu’nun terör seviciliği kabardı! PKK’nın kurulduğu köyden oy istedi | Video 00:16
CHP'li Tanrıkulu'nun terör seviciliği kabardı! PKK'nın kurulduğu köyden oy istedi | Video 04.05.2023 | 14:36
Gençlerden Ali Babacan’a tepki: FETÖ ve PKK’yı tekrar Meclis’e sokamayacaksınız | Video 00:16
Gençlerden Ali Babacan'a tepki: "FETÖ ve PKK’yı tekrar Meclis’e sokamayacaksınız" | Video 04.05.2023 | 14:32
CHP’li Sezgin Tanrıkulu, PKK’nın kurulduğu köyden oy istedi | Video 00:16
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, PKK'nın kurulduğu köyden oy istedi | Video 04.05.2023 | 13:59
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Kandil’den Bay Bay Kemal’e selam geliyor | Video 51:06
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Kandil'den Bay Bay Kemal'e selam geliyor" | Video 04.05.2023 | 13:34
CHP’li meclis üyesinden CHP’li Sarıyer Belediye Başkanına: 2024’te seni göndereceğiz | Video 00:19
CHP'li meclis üyesinden CHP'li Sarıyer Belediye Başkanına: "2024'te seni göndereceğiz" | Video 04.05.2023 | 13:26
Başkan Erdoğan: Refah kaybını telafi ediyoruz | Video 01:41
Başkan Erdoğan: "Refah kaybını telafi ediyoruz" | Video 04.05.2023 | 13:27
Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modeli’ni devam ettireceğiz | Video 02:53
Bakan Nebati: "Türkiye Ekonomi Modeli'ni devam ettireceğiz" | Video 04.05.2023 | 13:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA