MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Kaftancıoğlu için siyaset yolu kapanmıştır!" | Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kararını da değerlendiren Bahçeli, "CHP'nin İstanbul il Başkanı için siyaset yolu kapanmıştır. Bu kapsamda kesinleşen ceza 1 yıldan fazla olduğu için tartışmaya mahal kalmamıştır. Kim olursa olsun bunun bedeline katlanmak zorundadır. Herkes haddini bilsin, hukukun sınırlarını zorlamayı aklından bile geçirmesin. Bu devlet sokakta bulunmadı, istikbalimiz spot piyasadan alınmadı." ifadelerini kullandı.