MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur" | Video
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu'da gerçekleştirilen "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli: "Bölücülük bugün de tedavüldedir. Dünkü ihanet bugüne yansımıştır. Kılıçdaroğlu bu alçak göreve taliptir. Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur. Düştüğü yerde provokasyon simidine sarılmıştır." dedi
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
18:03
28:02
Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe verdi: Ticari araçta ÖTV muafiyeti | Video 24.04.2023 | 14:54
05:13
09:48
02:43
13:58
Başkan Erdoğan Bursa'daki açılışa Togg ile geldi | Video 24.04.2023 | 14:15
04:12
00:41
00:41
09:36
Bakan Kurum: "Gençlerimiz için aile ve gençlik bankası kuruyoruz" | Video 24.04.2023 | 10:06
01:14
Milli Savunma Bakanı Akar’dan "Dörtlü toplantı" açıklaması | Video 24.04.2023 | 09:05
00:53
01:04
Ilgaz Dağı'nda nisan ayında kar sürprizi | Video 24.04.2023 | 00:35
00:19
23 Nisan etkinliklerinde gülümseten Erdoğan sevgisi | Video 24.04.2023 | 00:08
03:06
Otomobil aydınlatma direğine çarpıp alev aldı | Video 23.04.2023 | 23:40
02:15
01:55
Karadeniz bağlantı yolundaki araç kuyruğu böyle görüntülendi | Video 23.04.2023 | 23:21
32:15
50:20