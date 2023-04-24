MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur" | Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu'da gerçekleştirilen "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli: "Bölücülük bugün de tedavüldedir. Dünkü ihanet bugüne yansımıştır. Kılıçdaroğlu bu alçak göreve taliptir. Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur. Düştüğü yerde provokasyon simidine sarılmıştır." dedi