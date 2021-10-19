MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu | Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü, "Eğer cesaretin varsa, eğer mertsen bu soruyu gözü yaşlı şehit evlatlarına sor. Şehit analarının, babalarının gözünün içine bakarak sor" dedi. Bahçeli, Suriye'nin kuzeyine TSK tarafından bir operasyonun zorunlu olduğunu da vurguladı.