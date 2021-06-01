MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 'erken seçim' açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun zorlaması kimlerin siparişidir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'nın 'erken seçim' zorlamasına çok sert çıktı. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun erken seçim zorlaması hangi karanlık mahfillerin siparişidir? Ülkemizin erken seçim gibi bir gündemi yoktur, bunu da kiralık aklından çıkarma. Demedi deme, adam sözü dinle. Seçimlere 754 gün vardır. Milletin zillet ile hesaplaşmasına 2 yıl 24 gün vardır." dedi.