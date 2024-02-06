MHP lideri Devlet Bahçeli’den Kahramanmaraş’ta önemli açıklamalar | Video
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli deprem konutlarının teslim töreninde açıklamalarda bulundu.
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