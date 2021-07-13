MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki "Açıklamıyorsan namerdin ağababasısın"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. MHP'nin bürokraside kadrolaştığını iddia eden Kılıçdaroğlu'na ateş püsküren Bahçeli, "Bilgi ve belgen var da açıklamıyorsan namerdin ağababasısın" dedi. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın hedef alınmasına vurgu yaptı, "Alçak kampanyalara kulağımız tıkalıdır" ifadelerini kullandı.