MHP Lideri devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Biz 2023 yılını kafasında cem etmiş, ondan sonraki yılların yol haritasını belirlemiş bir amaç eşliğinde yolumuza devam edeceğiz. MHP olarak, 2023 ve on yılları kapsayan stratejik hedeflerin ilki Türk tipi başkanlık modeline sahip çıkmak. Kökleşmesine hizmet etmektir." ifadelerini kullandı. (30 Mart 2021 Salı)