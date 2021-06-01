MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:58
SON DAKİKA: Maskeler ne zaman çıkacak? Bakan Koca maskeler için tarih verdi 01.06.2021 | 12:08
39:42
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 01.06.2021 | 11:31
02:32
02:20
07:46
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması! 01.06.2021 | 10:26
01:20
Son dakika! İstanbul'da DHKP-C operasyonu | Video 01.06.2021 | 10:00
04:15
İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı | Video 01.06.2021 | 09:50
03:12
01:45
02:05
Türkiye- Yunanistan sınırına dijital bariyer | Video 01.06.2021 | 00:46
00:40
Milli Eğitim Bakanlığı: Telafi eğitimleri isteğe bağlı yapılacak | Video 01.06.2021 | 00:08
01:13
07:05
00:29
27:28
00:30
Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs koronavirüs son durum tablosunu açıkladı! | Video 31.05.2021 | 21:01
01:36
00:57
03:27
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'nın 'erken seçim' zorlamasına çok sert çıktı. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun erken seçim zorlaması hangi karanlık mahfillerin siparişidir? Ülkemizin erken seçim gibi bir gündemi yoktur, bunu da kiralık aklından çıkarma. Demedi deme, adam sözü dinle. Seçimlere 754 gün vardır. Milletin zillet ile hesaplaşmasına 2 yıl 24 gün vardır." dedi.