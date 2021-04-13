Video Haber MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
13.04.2021 | 11:31

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli, Ramazan ayını tebrik ederek başladığı konuşmasında, Kovid-19 uyarısında bulundu. Bahçeli, seferberlik çağrısı yaparken, "Biraz daha dişimizi sıkmalıyız. Maske, mesafe ve hijyenin yanı sıra uygulanması kaçınılmaz olan tedbirlere uyarak bayramı kucaklayabiliriz." dedi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili açıklamasına da değindi, "Kılıçdaroğlu, kazanacağından bu kadar eminse, buyursun aday olsun, korkakça değil, mertçe milletimizin huzuruna çıksın, 'Ben de varım' desin." diye konuştu. (13 Nisan 2021 Salı)

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