MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, konuşmasının çok büyük kısmını ABD Başkanı Joe Biden'ın skandal 'Soykırım' ifadesine ayırdı. Bahçeli, Biden'a, "Lobilerin oyuncağı olmuştur" derken, ABD-Türkiye ilişkilerinin tarihi bir kavşakta olduğunu söyledi. Bahçeli, Türk Milleti'ni skandal bir bildiri ile, 'Soykırım' ile suçlayan HDP'ye de ateş püskürdü, "Parti görünümlü kanlı şebeke kapatılmalıdır, bunlardan hiç kimse siyasette bulunmamalıdır." dedi. Bahçeli, Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'ye sessiz kalan CHP ve İYİ Parti'ye ise, "Batsın sizin ittifakınız" sözleri ile tepki gösterdi.