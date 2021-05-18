Video Haber MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
18.05.2021 | 11:26

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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 44:01
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalara bulundu.

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