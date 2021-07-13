Video Haber MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
13.07.2021 | 11:17

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

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