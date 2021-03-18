MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP’nin 13. Olağan Kurultayı'nde önemli açıklamalar | Video
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MHP’nin 13. Olağan Kurultayı bugün Ankara Spor Salonu’nda “İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak” sloganıyla gerçekleşirken, Genel Başkan Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Millet İttifakı'na, 'Proje' diyen Meral Akşener'e seslendi, "Neyin projesi, hazırlayan kim?" dedi. Bahçeli, HDP'ye kapatma davasına yönelik ilk yorumunu yaptı, "Yüreklere su serpilmiştir" ifadelerini kullandı. Bahçeli, erken seçimin olmayacağını net şekilde belirtirken, seçim kanununda düzenleme yapılması gerektiğinin altını çizdi. Bahçeli spekülatif anketler hazırlayan firmalara, "Demokrasi kundakçısı' dedi.