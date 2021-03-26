MHP Liderli Devlet Bahçeli'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması! Hem iç hukukumuza hem de uluslararası hukuka uygundur | Video
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MHP Lideri Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamayla gündeme dair açıklamalarda bulundu. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hem iç hukukumuza hem de uluslararası hukuka uygundur." ifadelerini kullandı.