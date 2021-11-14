Video Haber MHP'li Yılık'tan İYİ Parti'li Türkkan'a tepki: "Kadın olarak olayı anlatırken bile utanç duyuyorum" | Video
MHP'li Yılık'tan İYİ Parti'li Türkkan'a tepki:

MHP'li Yılık'tan İYİ Parti'li Türkkan'a tepki: "Kadın olarak olayı anlatırken bile utanç duyuyorum" | Video

14.11.2021 | 16:51

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, partisinin Kırıkkale İl Başkanlığınca düzenlenen 'Adım Adım 2023; İl İl Anadolu' toplantısında konuştu.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, partisinin Kırıkkale İl Başkanlığınca düzenlenen 'Adım Adım 2023; İl İl Anadolu' toplantısında konuştu.
Yılık, Bingöl'de Meral Akşener'e protestoda bulunan şehit yakını Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın ağza alınmayacak sözlerinden dolayı milletin bağrında onarılmaz yaraların meydana getirildiğini söyledi.

Yaşanan olayın şehitlerin kemiklerini sızlattığını belirten Yılık, "Sözüm ona milliyetçi geçinen diğer ortağı Grup Başkan Vekili şehidimizin emanetine ağza alınmayacak sözler söyleyerek şehitlerimizin kemiklerini sızlatmış, içindeki duyguların aslında ortağı olan HDP ile aynı olduğunu kendiliğinden ifade etmiştir. Her şeyden önce bir kadın olarak olayı anlatırken bile utanç duyuyorum. Şehidimizin yakınına yapılan o hadsiz hareket için de zerre kadar vatan sevgisi olan herkesin derinden yaraladı ve onarılmaz yaralar açtı. Bu günleri borçlu olduğumuz kahramanlarımızın muhterem ailelerini göz ardı etmemiz mümkün değildir. Şehit aileleri, milletimizin engin ferasetine ve maneviyatını emanettir. Şehitler bizim vazgeçilmezimiz, emanetleri bizim namusumuzdur. Şehidimizin emanetine hıyanet eden ey gafiller, biliniz ki, sizin toprak diye bastığınız bu yerler şehit kanlarıyla sulanmış ve Türk milletine emanet edilmiştir." dedi.

Toplantı, parti yönetimindeki diğer davetlilerin konuşmalarının ardından son buldu.

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