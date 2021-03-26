MHP'nin 15 kişilik Başkanlık Divanı listesi belli oldu! İşte MHP'nin yeni A Takımı | Video
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MHP'nin 15 kişilik Başkanlık Divanı'nda Semih Yalçın, Feti Yıldız, Mustafa Kalaycı, İsmail Faruk Aksu, İsmail Özdemir, Mevlüt Karakaya, Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz, Pelin Yılık, Yaşar Yıldırım, Filiz Kılıç, İsmet Büyükataman, Tamer Osmanağaoğlu ve Bahadır Bumin Özarslan yer aldı.