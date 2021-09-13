Millet İttifakı'nda çatlak! HDP'den "Kendi yolumuza gideceğiz" mesajı | Video
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HDP'li Garo Paylan, katıldığı canlı yayında Millet İttifakı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'na ayrılık sinyali veren Garo Paylan, "Bizim anlayışımızı Millet İttifakı'nın tam olarak karşıladığını düşünmüyoruz. O yüzden biz kendi yolumuza gideceğiz diyoruz." ifadelerini kullandı.
HDP'li Garo Paylan, katıldığı canlı yayında Millet İttifakı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'na ayrılık sinyali veren Garo Paylan, "Bizim anlayışımızı Millet İttifakı'nın tam olarak karşıladığını düşünmüyoruz. O yüzden biz kendi yolumuza gideceğiz diyoruz." ifadelerini kullandı.