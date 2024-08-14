Millete hizmet yolunda 23 yıl! Başkan Erdoğan: "Kirli senaryoları parçalayıp atarak bugünlere geldik" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Türkiye ne zaman kendini toparlasa, ne zaman ekonomide kabuğunu kırmaya çalışsa bir bahane üretip bizi yolumuzdan çevirmeye çalıştılar. Allah’a hamdolsun bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Önce Allah’ın yardımı, sonra aziz milletimizin duası ve desteği sayesinde oyunları bozarak, kirli senaryoları parçalayıp atarak bugünlere geldik." ifadelerini kullandı.