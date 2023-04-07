Milli Eğitim Bakanı Özer MEB'in İstanbul'daki ilk moda akademisini ziyaret etti | Video
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'daki Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde açılan ve dünya çapında modacı ve terziler yetiştirilmesi amacıyla Bakanlık tarafından hayata geçirilen ilk moda akademisini ziyaret etti.
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