Milli Eğitim Bakanı Özer MEB'in İstanbul'daki ilk moda akademisini ziyaret etti | Video

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'daki Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde açılan ve dünya çapında modacı ve terziler yetiştirilmesi amacıyla Bakanlık tarafından hayata geçirilen ilk moda akademisini ziyaret etti.