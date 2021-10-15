Video Haber Milli Eğitim Bakanı Özer öğrencilere böyle seslendi "Okullar tatil olmayacak" | Video
Milli Eğitim Bakanı Özer öğrencilere böyle seslendi

Milli Eğitim Bakanı Özer öğrencilere böyle seslendi "Okullar tatil olmayacak" | Video

15.10.2021 | 14:59

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depreme karşı yenilenen Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yeniden hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen törende öğrencilerle ve öğretmenlerle buluştu.

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Bakan Özer, okul bahçesinde olduğu sırada sınıfların pencerelerinden öğrencilerin sorularına maruz kaldı. Pandemi nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak eden öğrencilerin "Okullar tatil olacak mı?" sorusuna yanıt veren Özer, "Okullar tatil olmayacak" diye seslendi. O anlar kameralara yansıdı.

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