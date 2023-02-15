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Milli Eğitim Bakanı Özer'den

Milli Eğitim Bakanı Özer'den "Okullar yine tatil edilecek mi?" açıklaması | Video

15.02.2023 | 12:46

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "71 ilde 20 Şubat tarihi itibariyle eğitim öğretime başlıyoruz. Bizim hayatı normalleştirebilmemiz için öncelikli olarak eğitimi normalleştirmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.

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