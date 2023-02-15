Milli Eğitim Bakanı Özer'den "Okullar yine tatil edilecek mi?" açıklaması | Video

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "71 ilde 20 Şubat tarihi itibariyle eğitim öğretime başlıyoruz. Bizim hayatı normalleştirebilmemiz için öncelikli olarak eğitimi normalleştirmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.