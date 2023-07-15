Milli Eğitim Bakanlığından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel video
Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için özel bir video hazırladı. Bakanlık sosyal medya hesabından, "15Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyoruz..." mesajını paylaştı.
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