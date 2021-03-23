Video Haber Milli ekonomi neden hedefte? Döviz kurlarının anlık dalgalanmasının perde arkasında ne var? | Video

Milli ekonomi neden hedefte? Döviz kurlarının anlık dalgalanmasının perde arkasında ne var? | Video

Milli ekonomi neden hedefte? Döviz kurlarının anlık dalgalanmasının perde arkasında ne var? | Video
23.03.2021 | 10:50

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, canlı yayında; son günlerde Türk ekonomisine karşı düzenlenen saldırılar ve kara propaganda ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, ekonomide yaşanan son gelişmeler ile ilgili AHaber'de çok önemli açıklamalarda bulundu. Yiğit Bulut, "Sayın Merkez Bankası Başkanı'mızdan da aldığım bilgi; Bir kere daha doğrulattım. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı sıfatı ile söylüyorum. Bütün piyasa bunu bilsin. Herhangi bir olağanüstü adım-hareket olmadı, olmayacak. Bu bağlamda yapılan bütün spekülasyonlar tamamen yalan üzerine kurulmuştur. Kesinlikle; Merkez Bankası'nın olağanüstü bir toplantı ile herhangi bir müdahalesi, olağan dışı bir kararı söz konusu değildir. " dedi.

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