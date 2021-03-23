Milli ekonomi neden hedefte? Döviz kurlarının anlık dalgalanmasının perde arkasında ne var? | Video

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, canlı yayında; son günlerde Türk ekonomisine karşı düzenlenen saldırılar ve kara propaganda ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, ekonomide yaşanan son gelişmeler ile ilgili AHaber'de çok önemli açıklamalarda bulundu. Yiğit Bulut, "Sayın Merkez Bankası Başkanı'mızdan da aldığım bilgi; Bir kere daha doğrulattım. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı sıfatı ile söylüyorum. Bütün piyasa bunu bilsin. Herhangi bir olağanüstü adım-hareket olmadı, olmayacak. Bu bağlamda yapılan bütün spekülasyonlar tamamen yalan üzerine kurulmuştur. Kesinlikle; Merkez Bankası'nın olağanüstü bir toplantı ile herhangi bir müdahalesi, olağan dışı bir kararı söz konusu değildir. " dedi.