Video Haber Milli muharip uçak KAAN'a yerli siber güvenlik kalkanı | Video
Milli muharip uçak KAAN'a yerli siber güvenlik kalkanı | Video

Milli muharip uçak KAAN'a yerli siber güvenlik kalkanı | Video

27.10.2024 | 10:28

Milli Muharip Uçak KAAN'nın platform siber güvenliği de Türk mühendislerince geliştiriliyor. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “STM olarak KAAN'ın siber güvenliği konusunda çok aktif bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü şunu unutmamak lazım. Bir savaş uçağı olsun bir savaş gemisi olsun giderek çok daha fazla elektronik sistemlerle donatılmaya başladı. Bu elektronik sistemlerde eğer siber güvenlik konusunda siz emin olmazsanız her zaman bir açık kapı bulunma ihtimali var” dedi.

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Türk savunma sanayiinin öncü firmalarından STM, siber güvenlik alanında da yürüttüğü çalışmalarla da dikkat çekiyor. Siber güvenlik alanında aktif olarak çalışan STM, silah araç gereçlerin platform siber güvenliğinde kritik roller üstleniyor. STM, KAAN'a siber güvenlik, desteği sağlıyor. STM, TUSAŞ'la birlikte koordineli çalışmalar yaparak Milli Muharip Uçak KAAN'ı yerli sistem siber güvenlik ile donatıyor.

Siber güvenlik çalışmaları hakkında bilgi veren STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Her söylemimizde siber güvenlik olmazsa olmazımız diyoruz. Çünkü savunmaya gerçekten bütüncül bir yaklaşımla bakmak gerekiyor. Günümüzde teknoloji hayatımıza çok fazla giriyor. Hayatımıza giren teknoloji bir taraftan işimizi kolaylaştırırken bir taraftan bizi yeni tehditlerle karşı karşıya bırakıyor. O anlamda her türlü sensör haberleşme cihazı siber güvenlik anlamında yeterli önlemler alınmazsa aslında bizler için yeni tehditler oluşturuyor. O yüzden biz STM olarak özellikle savunma sanayi başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siber savunma merkezlerinin yapılması gibi veya emniyetimiz için belli veri merkezlerimizin yapılması gibi siber güvenlik anlamında STM olarak ürün, çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. Ama bir taraftan kamuoyunu bilgilendirme görevini de üzerimize almaya çalışıyoruz. Siber güvenlik günümüzde de önemli, bundan sonra da çok daha fazla giderek önem kazanmaya başlayacak. O anlamda bizler kendi geliştirdiğimiz platformlarda sistemlerde mutlaka siber güvenliği dahil etmeye çalışıyoruz. Bir taraftan siber güvenliğin hayatımızın bir parçası olduğunu bilmek ve her zaman temkinli olmamız gerekiyor. Buna karşılık yerli milli çözümlerle önlem alınması gerektiği hususunu her işte vurgulamaya çalışıyoruz" dedi.

"KAAN'DA AKTİF GÖREV ALIYORUZ"
KAAN projesinde çalıştıklarını belirten Güleryüz, "Biz STM olarak Kaan'ın siber güvenlik konusunda çok aktif bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü şunu unutmamak lazım. Silah sistemleri de platformlarda bir savaş uçağı olsun bir savaş gemisi olsun giderek çok daha fazla elektronik sistemlerle donatılmaya başlanıyor. Bu elektronik sistemlerde eğer siber güvenlik konusunda siz emin olmazsanız her zaman bir açık kapı bulunma ihtimali var. O yüzden platformların siber güvenliği de son derece önemli. STM olarak biz Kaan projesi dahil olmak üzere son derece aktif şekilde projelerde görev alıyoruz. Projede, siber güvenlik konusunda yetkinliği olan STM ve başka firmalarımız da var. TUSAŞ'la beraber son derece koordineli bir şekilde ilk tasarım aşamalarından itibaren siber güvenliği ilk başta göz önünde bulundurmanız lazım ki tasarımınızı bile ona göre yaptıktan sonra belli şeyleri giderebilmek çok kolay olmayacaktır. O yüzden biz projemizin başından beri belki TUSAŞ'ımızla beraber gayet koordineli bu konuda uzman diğer firmalarla birlikte çok aktif bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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