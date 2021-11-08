Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan'da Zafer Günü törenine katıldı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 8 Kasım Zafer Günü kutlamaları kapsamında geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nde kutlama programına katıldı. Burada konuşma yapan Akar, "Azerbaycan Türkü yaşadığı zorluklar karşısında yılmamış, 'artık yeter' diyerek vatanına, hakkına, hukukuna, öz topraklarına sahip çıkmıştır dedi.