Milli Savunma Bakanı Akar: Bildiriyi yazanlar bedeli neyse ödeyecekler | Video
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bildiri yayınlayan amirallerle ilgili bir açıklama yaptı. Akar, "Bildiriyi yazanlar bedeli neyse ödeyecekler." diye konuştu.