Milli Savunma Bakanı Akar, İsrailli mevkidaşı Gantz ile görüştü | Video

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İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ankara’da bir araya geldi. Akar görüşmeye ilişkin "İkili işbirliğimizin ve diyaloğumuzun artmasının başta Filistin olmak üzere fikir ayrılığı yaşadığımız bazı konuların çözümünü de kolaylaştıracağına inanıyoruz" dedi. Gantz da ''Çalışmaların artırılması için ekibime talimat verdim'' şeklinde konuştu.