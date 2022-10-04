Milli Savunma Bakanı Akar’a Azerbaycan’dan madalya | Video

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, Azerbaycan ordusuna desteğinden dolayı ülkenin önemli madalyalarından biri olan “Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Sanayi Alanında İş Birliği Madalyası” verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarını sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanan Akar, buradaki ziyaretinin ardından Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı'na geçti. Burada düzenlenen törenle, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Medet Guliyev tarafından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev adına, Bakan Akar'a Azerbaycan ordusuna verdiği destekten dolayı, "Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Sanayi Alanında İş Birliği Madalyası" tevcih edildi

"TÜRKİYE-ERMENİSTAN ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER TAMAMEN AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZİN HAK VE MENFAATİ ESAS ALINARAK YAPILIYOR"

Gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Akar, Türkiye ve Azerbaycan'ın asil Türk milletinin geleceği, güvenliği, refahı için gece-gündüz demeden elbirliğiyle çalıştığını belirtti. İki ülke arasındaki birlik ve beraberliğin tüm Türk dünyasına örnek olacağını vurgulayan Bakan Akar, Türkiye ve Azerbaycan arasında askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii alanlarında yoğun iş birliğinin bulunduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu konudaki kararlılığına dikkati çeken Akar, "Onların çizdikleri çerçevede faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalar kesinlikle saldırgan değil. Herkesin hak ve hukukuna saygılıyız. Burada bir barış ortamının doğmasını arzu ediyoruz. Son yapılan harekat sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in görüşmelerinin ardından Ermenistan'a uzatılan bir barış eli var. Bu barış elinin tutulmasını, gerekli cevabın verilmesini bekliyoruz. Bu, bütün Kafkasya'da barışın, huzurun buna bağlı olarak da refahın hakim olması için önemli bir konu. Türkiye-Ermenistan arasındaki görüşmeler tamamen Azerbaycanlı kardeşlerimizin hak ve menfaati esas alınarak yapılıyor. Onlardan ayrı bir şey yapılması asla söz konusu olamaz. Bizim niyetimiz bölgeye barışın, huzurun gelmesi, herkesin refah güven içinde yaşaması" dedi.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki birlikteliğin üçüncü taraflar için tehdit olmadığını vurgulayan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in kararları kesin, biz kardeşiz, biriz, beraberiz bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Akar, 44 gün süren Vatan Muharebesi ile son dönemde sınır hattındaki çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti.

"BURASI SİZİN İKİNCİ VATANINIZ, EVİNİZ"

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Guliyev ise yaptığı açıklamada, "Aziz dostum, kardeşim" diye hitap ettiği Akar'ı bakanlığında ağırlamaktan ve madalya tevcihinden şeref duyduğunu belirtti. Akar'a Azerbaycan ordusuna desteklerinden dolayı şükranlarını ileten Guliyev, "Burası sizin ikinci vatanınız, eviniz" dedi.

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığındaki madalya tevcih törenine Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da katıldı.

AKAR, AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

Akar, madalya tevcih töreninin ardından beraberindeki TSK komuta kademesi ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret etti. Akar, çalışmalara ilişkin Büyükelçi Cahit Bağcı'dan bilgi aldı.