Video Haber Milli Savunma Bakanı Akar’dan "Afganistan" açıklaması | Video

Milli Savunma Bakanı Akar’dan "Afganistan" açıklaması | Video

Milli Savunma Bakanı Akar’dan
18.08.2021 | 16:39

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’daki gelişmelere ilişkin, “Türk vatandaşlarımızın bir kısmının tahliyesi başlamış durumda. Bunun için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklarımızı kullanıyoruz. Bu tahliyeler devam edecek” dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21) kapsamındaki görüşmelerini sürdürüyor. Angola Savunma Bakanı Joao Ernesto Dos Santos ile bir araya gelen Akar, iki ülke arasında Askeri Çerçeve Anlaşması'nı imzaladı. İmza töreni sonrasında Bakan Akar, Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.


Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki bütün harekat merkezlerinin il andan itibaren çalışmalarını bir üst seviyeye çıkardığını kaydeden Bakan Akar, "Biz Kabil'deki uluslararası havaalanına ilişkin görüşlerimizi, niyetimizi başından beri ifade ettik. Buradaki maksadımız herkes tarafından bilinmektedir. Bu maksat doğrultusunda da NATO başta olmak üzere ABD'liler ve diğer ülkelerle, bölgede ve bölge dışında gerekli koordinasyonları sürdürmekteyiz. Bizim amacımız tüm Afganistan için önemli, gerekli olduğuna inandığımız Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın herhangi bir aksamaya uğramadan çalışması ve tüm Afganistan'a hizmet etmesi. 6 yıldan beri yaptığımız gibi, çalıştırılması, teknik ve idari yönden bu faaliyetlerin sürdürülmesi. İnsani boyutunu da düşündüğünüzde bu faaliyetin önemli bir boşluğu doldurduğunu biliyoruz. Bu nedenle biz bu konuda taleplerimizi başlangıçtan itibaren ortaya koyduk. Gerekli şartlar sağlandığı takdirde bu yaptığımız çalışmaları sürdürmeyi değerlendirdiğimizi ifade ettik" dedi.
Gelişmeleri an be an yakından takip ettiklerini vurgulayan Bakan Hulusi Akar, "Önceki gün havaalanında yaşanan kargaşa nedeniyle havaalanının faaliyetlerinin bir müddet durdu. Daha sonra TSK unsurlarının diğer ülke unsurlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda gerekli sükunet sağlandı. Havaalanına uçaklar emniyetli bir şekilde inip kalkmaya başladı. Son iki günde 62 uçuş yapıldı. Bu arada çeşitli ülkeler de kendi vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Türk vatandaşlarımızın da bir kısmının tahliyesi başlamış durumda. Bunun için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklarımızı kullanıyoruz. Bu tahliyeler devam edecek. Havaalanının kullanılmasında herhangi bir sıkıntı yok, gerekli tedbirler alındı. Havaalanının emniyetli şekilde açık kalmasına ve tüm Afganistan'a hizmet vermesine gayret gösteriyoruz. Yapılacak temaslarla bu konu ve durumumuz daha da netleşecek ve ona göre de nihai kararımızı vereceğiz" diye konuştu.

"MEHMETÇİĞİN GÜVENLİĞİNE KARŞI HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK"
Havaalanında görevli Türk askerinin durumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Şu ana kadar havaalanına yönelik herhangi bir saldırı, taciz, müdahale söz konusu olmadı. Havaalanı şu anda güvenli görünüyor ancak durum her an değişebilir, buna karşı da biz hazırlıklıyız. Bu manada orada Mehmetçik verilen görevleri başarıyla sürdürdü, sürdürüyor. Bizim için en önemli şey Mehmetçiğin güvenliği. Mehmetçiğin güvenliğine karşı her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. Her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Hiçbir şekilde Mehmetçiğin hayatını tehlikeye atmamız söz konusu olmaz, olamaz. Şu anda durum sakin görünüyor. Tahliyeler devam ediyor. Mehmetçiğin güvenliği için de her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediyor. Durum her an değişebilir düşüncesinden hareketle de olayı yakinen, hassasiyet ve büyük bir dikkatle takip etmeye devam ediyoruz. Herhangi bir farklı gelişme olması durumunda da gerekli planlarımızı uygulamaya hazırız."

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